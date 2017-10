Actiuni ale politistilor in blocurile de locuinte sociale si caminele de nefamilisti

In cadrul actiunii au fost legitimate 63 de persoane.

Actiuni ale politistilor suceveni in blocurile de locuinte sociale si caminele de nefamilisti. Actiunile vizeaza legitimarea persoanelor care locuiesc cu forme legale in aceste imobile dar si a celor care nu isi justifica prezenta in zona si prezinta un risc infractional. De asemenea, verificarile vizeaza si agentii economici din zona, in special cei care au ca obiect de activitate comercializarea bauturilor alcoolice, stiut fiind faptul ca alcoolul consumat in exces genereaza stari si situatii conflictuale ce se manifesta uneori cu acte de violenta.De asemenea, actiunile vizeaza si identificarea unor situatii de risc pentru minori, dezvoltarea acestora necesitand conditii familiale propice, in lipsa acestora creandu-se premisele dezvoltarii unor comportamente de tip delictual. Actiunile initiate in acest sens au fost demarate deja in week-end-ul care a trecut, vineri, in intervalul orar 19.00 - 22.00 Politia municipiului Suceava a organizat o activitate preventiv - reactiva pe linia prevenirii si combaterii actelor de tulburare a ordinii si linistii publice, legalizarea persoanelor care nu detin acte, precum si pentru identificarea si depistarea persoanelor care locuiesc fara forme legale in caminul nr.2 situat in municipiul Suceava, pe strada Calea Unirii, din municipiul Suceava. In cadrul actiunii au fost legitimate 63 de persoane si au fost atentionate noua persoane. Au fost verificati doi agenti de paza si au fost legitimate 13 persoane straine de localitate care se aflau in zona si nu isi justificau prezenta.Au fost controlate 12 bagaje si au fost verificate cinci obiective. Potrivit politistilor nu au fost semnalate probleme deosebite, insa a fost aplicata o sanctiune contraventionala in valoare de 290 lei la OUG 195/2002.

Politistii recomanda cetatenilor: - evitati deplasarile pe trasee aflate in zone mai putin circulate: campuri, parcuri, santiere.

- daca din diverse motive trebuie sa circulati dupa lasarea intunericului, ocoliti locurile neiluminate ori in care se afla unitati cu program prelungit sau non-stop, unde se comercializeaza bauturi alcoolice.

- cand observati ca sunteti urmariti de un individ sau de mai multi deplasati-va prin zone intens circulate, chiar daca acest lucru presupune schimbarea traseului. Solicitati ajutorul primului politist intalnit in calea dumneavoastra;

- nu va afisati ostentativ cu obiecte de valoare (lantisoare, bratari);

- in ziua in care va primiti salariul treceti intai pe acasa pentru a va lasa banii, apoi mergeti la cumparaturi doar cu suma necesara;

- nu va lasati atrasi in locuri dosnice de catre indivizi care ofera spre vanzare diverse produse (de obicei mai ieftine dar de proasta calitate);

- nu va laudati persoanelor necunoscute cu bani sau valori pe care le aveti asupra dumneavoastra sau acasa;

In spatiile comune ale imobilelor:

- nu permiteti persoanelor straine sa intre in locuinta dumneavoastra, indiferent de motivele invocate;

- la intrarea intr-un imobil fiti foarte atenti daca in hol sau in zonele intunecate nu se afla persoane suspecte, pretabile la comiterea de infractiuni; Nu stati cu spatele spre acele locuri.

- orice persoana necunoscuta care stationeaza fara motiv in spatiile comune ale blocurilor trebuie indepartate de urgenta; Alertati mai multi vecini, iar daca este cazul apelati la cea mai apropiata unitate de Politie. - luminile de la intrarea in bloc trebuie sa ramana aprinse odata cu lasarea intunericului;