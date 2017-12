Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat doua sanctiuni contraventionale, in valoare de 24.000 lei.

Actiuni ale politistilor suceveni pentru combaterea evaziunii fiscale in turism. Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii deruleaza campania "Sarbatori de Iarna in Siguranta" urmand a se desfasura activitati de informare a personalului angajat si administratorilor unitatilor de cazare cu privire la respectarea legislatiei si inregistrarea tuturor persoanelor cazate in aceste locatii. Campania se va derula pana pe data de 20 ianuarie 2018, avand in vedere ca in multe comunitati urmeaza sa se celebreze si sarbatorile pe rit vechi si multi turisti din Republica Ucraina si Republica Moldova vor fi prezenti pe raza judetului. De asemenea, turistii vor fi informati cu privire la normele minime de siguranta ce trebuie respectate pentru a nu deveni victime ale furturilor din camerele de hotel, furturilor din auto, talhariilor, fiind promovate si recomandari pentru evitarea conflictelor si agresiunilor generate de consumul de alcool sau alte situatii. O prima actiune in cadrul campaniei a a fost desfasurata sambata, de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava care au organizat o actiune punctuala pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul turismului. Au fost verificate opt societati comerciale, personalul si adminstratorii fiind instruiti cu privire la respectarea normelor legale in domeniul actelor de comet si turismului. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat doua sanctiuni contraventionale, in valoare de 24.000 lei, la Legea nr.12/1990 republicata."Astfel de actiuni de prevenire si combatere, desfasurate in sistem integrat de politistii de prevenire si cei din structurile operative vor fi desfasurate in continuare, obiectivul fiind cresterea gradului de siguranta a turistilor aflati pe raza judetului Suceava si crearea unui climat optim pentru petreacerea in siguranta a Sarbatorilor de Iarna de catre toti cetatenii", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Pentru o vacanta linistita si in siguranta politistii va recomanda:

- aveti grija de bunurile dumneavoastra atunci cand va aflati in locuri aglomerate!

- nu lasati copiii nesupravegheati!

- nu raspundeti la provocari cu violenta, incercati sa evitati conflictele!

- in caz de urgenta, sunati la numarul 112, suntem la datorie!

Conducatorilor de autovehicule le recomandam urmatoarele:

- inainte de plecarea la drum este necesara verificarea starii tehnice a autovehiculului si in special, a pneurilor, a gradului de imbatranire si uzura al acestora si al racordurilor, precum si verificarea instalatiei de climatizare.

- nu conduceti daca va simtiti obositi!

- nu consumati alcool si va urcati la volan!

- adaptati in permanenta viteza la conditiile de drum!