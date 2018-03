Actiuni de amploare ale politistilor in Campulung Moldovenesc si Gura Humorului. Au fost aplicate santiuni contraventionale in valoare de peste 10.000 lei

Politia Municipiului Campulung Moldovenesc a organizat, sambata, o actiune punctuala pe raza de competenta, pe linia asigurarii climatului de ordine publica si siguranta rutiera. Au fost verificate 5 locatii, fiind legitimate 31 de persoane. S-au aplicat 15 sanctiuni contraventionale in valoare de 6.530 lei, din care sapte pentru incalcarea regimului legal de viteza. Totodata, au fost retinute doua permise de conducere si au fost retrase trei certificate de inmatriculare. De asemenea, in noaptea de sambata spre duminica, Politia Orasului Gura Humorului a organizat o actiune pe raza pe competenta pe linia asigurarii climatului de ordine publica in zona barurilor si discotecilor, precum si pentru prevenirea evenimentelor rutiere, in cadrul careia au fost verificate patru locatii si legitimate 21 de persoane. Politistii au aplicat cinci sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 4.060 lei si au retinut un permis de conducere.