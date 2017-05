Actiuni de amploare ale politistilor pe raza judetului Suceava, in perioada 12-14 mai FOTO

Politistii de la rutiera au aplicat 658 de sanctiuni contraventionale si au retinut 40 de permise de conducere.

Actiuni de amploare ale politistilor pe raza judetului Suceava.In perioada 12-14 mai, peste 600 de politisti suceveni s-au aflat in teren, actionand, in sistem integrat, pe tot teritoriul intregului judet in toate domeniile din competenta. Politistii de ordine publica au desfasurat, in cele trei zile, 21 de controale pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale(mai ales in zona discotecilor, barurilor, club-urilor si a altor localuri). Au fost constatate 12 infractiuni, dintre care doua prevazute de Codul silvic. De asemenea, au fost aplicate 197 de sanctiuni contraventionale, dintre care 45 la Legea nr. 61/1991 privind ordinea si linistea publica, opt la Legea nr. 12/1990 pentru protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, una la Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si sase la Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Pentru salvarea de vieti, prevenirea accidentelor de circulatie si fluidizarea traficului rutier, politistii de la rutiera au efectuat 21 de controale. Au fost constatate 14 infractiuni rutiere(dintre care sapte pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului).Totodata, politistii de la rutiera au aplicat 658 de sanctiuni contraventionale, dintre care 522 prevazute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice(cinci pentru alcool, 292 pentru viteza si 28 pietonilor), au retinut 40 de permise de conducere(zece pentru alcool, 14 pentru viteza si patru pentru savarsirea unor infractiuni) si au retras 22 certificate de inmatriculare. Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au desfasurat trei actiuni, dintre care doua pe linie de arme/braconaj si una pe linie de substante periculoase, in urma carora au fost constatate patru infractiuni.De asemenea, au fost indisponibilizate patru arme si 13 elemente de munitie. Politistii de investigatii criminale au desfasurat 11 actiuni, constatand cinci infractiuni de natura judiciara.Politistii de investigare a criminalitatii economice au desfasurat patru actiuni si controale pentru prevenirea si combaterea infractiunilor economico-financiare.Au fost aplicate 69 de sanctiuni contraventionale, dintre care 61 la Legea 12/1990 pentru protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite, fiind indisponibilizate in vederea confiscarii tigarete de contrabanda si alcool in valoare de peste 160.000 lei.