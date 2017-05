Actiuni de amploare ale politistilor rutieri suceveni. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 130.000 lei

Politistii au retinut 22 de permise de conducere.

Actiuni de amploare ale politistilor rutieri suceveni. Serviciul Rutier Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat si desfasurat actiuni pe raza judetului, in perioada 19 - 21 mai, pe linia combaterii excesului de viteza, depistarii conducatorilor auto care conduc autovehicule pe drumurile publice dupa ce au consumat bauturi alcoolice, precum si a celor care incalca legislatia rutiera. In cadrul actiunii au fost aplicate 353 sanctiuni contraventionale, in valoare de 130.250 lei, din care 185 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute 22 permise de conducere, din care cinci pentru viteza, sapte pentru alcool si zece alte cauze. In total au fost testati cu aparatul etilotest 265 conducatori auto. Un barbat de 42 de ani din comuna Balcauti, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, in localitatea Marginea cu viteza de 122 km/h in localitate(+62 km/h). Un barbat de 56 de ani din comuna Saru Dornei, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DJ 174F, pe raza comunei Saru Dornei, avand o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.