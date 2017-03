Actiuni de control si masuri dispuse de Institutia Prefectului pentru perioada premergatoare Pastelui dar si pentru sarbatori

La sediul Institutiei Prefectului Judetul Suceava a avut loc joi, in prezenta prefectului Mirela Adomnicai si a subprefectului Silvia Boliacu, sedinta Colegiului Prefectural. Institutia Prefectului a solicitat sa fie initiate actiuni de catre Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Suceava, premergatoare Sarbatorilor Pascale 2017 in scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare dar si invederea constientizarii consumatorilor asupra riscurilor ce decurg in cazul sacrificarii animalelor in spatii neconforme si fara supraveghere sanitar-veterinara.Totodata, in cadrul intalnirii, s-au dispus masuri suplimentare desupraveghere si control in procesarea, depozitarea, comercializarea, transportul produselor de origine animala si nonanimala.De asemenea, au fost puse in discutie actiunile ce vor fi intreprinse de structurile Ministerului Afacerilor Interne in perioada Sarbatorilor Pascale referitoare la ordinea publica si cresterea gradului de siguranta a cetatenilor dar si masuri impotriva incendiilor din proximitatea lacaselor de cult din judet.