Actiuni pentru combaterea comertului ilicit. Politistii suceveni au aplicat sanctiuni de peste 80.000 de lei

Actiuni pentru combaterea comertului ilicit. Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava, in cooperare cu Politia municipiului Suceava, Serviciul Judetean de Politie Transporturi si lucratori din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava, a organizat, miercuri, o actiune pe raza municipiilor Suceava, Falticeni si Radauti, pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a comertului licit. La actiune au participat peste 30 de politisti, fiind verificate 52 de societati comerciale, persoane fizice, intreprinderi individuale/familiale. In cadrul actiunilor, politistii au aplicat 43 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 87.400 lei. Totodata, au fost confiscate bunuri in valoare de peste 12.000 lei, constand in tigari, bunuri industriale, articole de imbracaminte.