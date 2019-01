Actiuni pentru combaterea delictelor silvice. Au fost aplicate sanctiuni de aproape 69.000 de lei

Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si cei din cadrul subunitatilor teritoriale de politie, in cooperare cu specialistii Garzii Forestiere Suceava, au organizat, in perioada 21-27 ianuarie, actiuni punctuale pe raza judetului, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite in domeniul exploatarii, transportului, depozitarii si prelucrarii masei lemnoase.

In cadrul actiunii au fost efectuate noua controale, fiind constatate doua infractiuni si aplicate 84 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 68.865 lei. Politistii au mai confiscat 54,08 m.c. material lemnos, in valoare de 14.619 lei.