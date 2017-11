Actiuni pentru prevenirea furturilor din buzunare si genti, in mijloacele de transport in comun din municipiul Suceava FOTO

La actiune au participat peste 25 de politisti.

Politistii au organizat, marti, cea mai ampla actiune de prevenire a furturilor din genti si buzunare din acest an. La actiune au participat 25 de politisti din cadrul Politiei Municipiului Suceava, Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava, fiind cooptati si politisti din cadrul Politiei Municipiului Radauti, Politiei Municipiului Falticeni si Politiei Orasului Salcea. In total 25 de politisti au format sase echipe care au urcat in toate mijloacele de transport in comun care asigura transportul public pe toate liniile in municipiul Suceava. Timp de patru ore, intre 11.00 - 14.00, politistii au desfasurat actiuni de responsabilizare si informare pe linia prevenirii furturilor din genti si buzunare in autobuzele din municipiul Suceava.In interiorul autobuzelor au fost lipite afise cu recomandari preventive iar calatorilor identificati in mijloacele de transport le-au fost inmanate pliante si flyere cu informatii utile pentru prevenirea furturilor din genti si buzunare dar si pentru prevenirea furturilor din locuinte.Spre placuta surpriza, cetatenii, in special persoanele varstnice au fost cei care au aprofundat discutiile si au solicitat informatii suplimentare cu privire la modul de abordare al unor situatii de risc victimal. Politistii au avut timp pentru fiecare iar prezenta si activitatea acestora a fost bine primita de catre toti beneficiarii. De asemenea, s-a constatat ca in momentul in care fac cumparaturi in hypermarket-uri multi cetateni depoziteaza borsete sau genti in cosurile sau carucioarele de cumparaturi, sporind riscul unui furt.In acest context politistii au discutat cu cetatenii, au prezentat modurile de operare si au promovat recomandarile preventive.

Au fost puse 80 de afise si au fost distribuite peste 800 de pliante catre calatori.

Politistii recomanda inca o data:

- nu purtati portofelul in buzunarul din spate al pantalonilor;

- nu purtati bani sau valori in buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cele mai vulnerabile si cel mai des vizitate de catre hoti;

- pastrati portofelul si banii in buzunarul interior si asigurati-l cu nasturi sau fermoar un buzunar bine asigurat - descurajeaza hotii;

- daca transportati o suma importanta de bani, evitati locurile aglomerate si rugati o persoana de incredere sa va insoteasca;

- mare atentie la persoanele pe care le vedeti des in preajma dumneavoastra in piata si magazine;

- tineti geanta in fata, protejand-o cu mana;

- acordati o mai mare atentie posetei decat plaselor de cumparaturi; siguranta posetei sa fie o grija permanenta pentru dumneavoastra; cand faceti diferite plati sau cumparaturi nu scoateti tot teancul de bani ci numai suma care trebuie;

- daca stati la o coada priviti cu atentie celelalte persoane; daca simtiti ca asupra dumneavoastra se face pressing la coada in magazine sau ca cineva s-a instalat in fata dumneavoastra si v-a acoperit vederea, verificati imediat geanta si locul unde tineti portofelul;

- mare atentie la femeile care se inghesuie numai la raioanele unde este aglomeratie si rar cer sa examineze un lucru;

- urmariti cu atentie persoanele care transporta ca din intamplare obiecte de imbracaminte sau plase goale pe mana; un hot se foloseste de astfel de obiecte cand opereaza ca sa-si ascunda mana de privirile straine;

- in spatii aglomerate(piete, gari, magazine) fiti mai vigilenti ca de obicei;

- cand va aflati intr-un mijloc de transport in comun si va simtiti inconjurat, schimbati-va imediat locul;

- aveti grija la folosirea cardurilor; exista riscul sa fiti urmarit si sa va fie sustrasa suma de bani;

- retineti cat mai multe amanunte care ar putea conduce la identificarea si prinderea autorilor de catre politisti;

- nu ezitati sa luati atitudine atunci cand sunteti martorul unei infractiuni.