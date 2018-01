Activitate dedicata Unirii Principatelor din 1859, la Muzeul Bucovinei. Implinirea in acest an a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859, va fi marcata la Muzeul Bucovinei din Suceava, printr-o activitate la care vor participa elevi ai claselor a-Xa-a C si a-X-a E de la Colegiului National "Mihai Eminescu" din Suceava, indrumati de profesor Rodica Cozaciuc. Manifestarea va avea loc incepand cu ora 11.00, in data de 23 februarie, in Sala de Conferinte a Muzeului de Istorie. Despre insemnatatea acestui moment, dar si despre personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza si marile lui realizari, va vorbi muzeograful Cristina Slavic. Ulterior, elevii vor face o vizita in expozitia permanenta a muzeului. Domnia lui Alexandru Ioan Cuza are o insemnatate primordiala, prin aceea ca a pus bazele statului unitar, dar totodata si a statului modern. Cei sapte ani ai domniei lui Cuza reflecta pregatirea de pe pozitiile Unirii dobandite, a infaptuirii unor noi etape din istoria poporului roman, aceea a independentei si a Marii Uniri din anul 1918.