Activitati de prevenire a delicventei juvenile organizate de politistii suceveni in unitatile de invatamant FOTO

In prima zi a Saptamanii Prevenirii Criminalitatii, peste 200 de politisti au desfasurat activitati de prevenire si informare in unitati de invatamant sau alte locatii. Au fost derulate peste 100 de activitati preventive la care au participat aproximativ 3000 de copii si tineri cu varste cuprinse intre 3 si 18 ani. Au fost vizionate filme educative, s-au organizat jocuri intercative cu tematica preventiva, au fost organizate ateliere de lucru si de prezentare a unor elemente tehnice din dotarea politiei, au fost abordate tematici preventive diverse, fiind distribuite peste 8000 de materiale preventive. Pentru Politia Romana, siguranta copiilor si dezvoltarea unui comportament preventiv de la varste fragede constituie prioritati permanente. Tocmai de aceea, prima zi din cadrul campaniei nationale "Saptamana Prevenirii Criminalitatii" a fost destinata responsabilizarii minorilor. De la varstele cele mai fragede comportamentul preventiv trebuie inoculat tinerilor pentru a avea generatii care sa se bucure de sentimentul de securitate si siguranta.Pe langa activitatile preventive si de informare desfasurate, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii - IPJ Suceava, au oragnizat si jocuri interactive si ateliere de lucru la Scoala Gimnaziala din Comuna Stroiesti, peste 300 de elevi(inclusiv de la Scoala din Zaharesti) fiind angrenati in jocuri de rol si dobandind cunostinte privind raspunderea penala a minorului. Loboratorul criminalistic mobil, cainele de urma, autospecialele si tehnica din dotare au prezentat un interes deosebit pentru elevi. Toate aceste activitati sunt desfasurate de politisti in scopul prevenirii victimizarii minorilor, de multe ori insuficienta informare si responsabilizare a copiilor stand la baza multor tragedii, urmarile fiind din cele mai grave.

Totodata, politistii reamintesc copiilor dar si parintilor cateva recomandari, care, urmate si respectate va pot oferi siguranta:



Drumul spre scoala



- Pentru deplasarea catre si de la scoala, alege cea mai sigura cale. Evita zonele izolate sau locurile putin circulate.

- Atunci cand este posibil, mergi insotit de un prieten, coleg, vecin sau o ruda.

- Nu sta de vorba cu strainii si nu accepta sa ii insotesti indiferent de cadourile pe care ti le promit. In spatele atitudinii binevoitoare a unui necunoscut se pot ascunde intentii periculoase.

- Daca esti in pericol, striga dupa ajutor si cere sprijinul celor din jur.

- Intotdeauna anunta-ti parintii daca mai intarzii dupa programul obisnuit de scoala.

- Nu te juca cu telefonul mobil pe strada.



La scoala



- Discuta cu profesorii sau cu parintii si solicit sprijinul acestora ori de cate ori esti amenintat ori sicanat de colegi.

- Atunci cand esti martor la o cearta sau o incaierare, alerteaza imediat personalul de securitate sau cadrele didactice.

- In cazul in care in jurul scolii se afla persoane care lovesc, ameninta ori pretind bani sau alte bunuri elevilor, sesizeaza imediat unul dintre profesori si Politia.

- Daca vreun coleg iti propune sa faci ceva cu care u nu esti de acord, refuza categoric. Actioneaza conform propriilor tale convingeri.

- Nu reactiona violent daca intri intr-o disputa cu alt elev. Fii primul care renunta! Un conflict poate avea urmari grave!



Acasa



- Cand esti singur acasa, nu uita ca imediat ce ajungi in locuinta sa incui usa. Nu deschide usa persoanelor necunoscute, indiferent ce spun sau iti cer. Nici macar atunci cand pretind ca sunt trimise de parintii tai.

- Daca cineva forteaza usa de la intrare, trebuie sa faci zgomote puternice, sa alertezi vecinii si sa suni la 112.

- In absenta parintilor nu-ti invita prietenii in locuinta.

- Daca suna telefonul si nu recunosti persoana cu care vorbesti, nu da relatii despre programul parintilor si nu le spune ca esti singur.

- Nu parasi locuinta fara acordul parintilor.



Siguranta rutiera



- Traverseaza strada pe marcajul pietonal ("zebra"), prin dreptul indicatoarelor “trecere pentru pietoni”, iar acolo unde sunt instalate semafoare, numai pe culoarea verde a acestora.

- Nu te juca pe partea carosabila a drumurilor publice, ori in imediata apropiere a acesteia.

- Nu traversa strada in fuga. In intersectiile unde nu exista semafor sau trecere

pentru pietoni, traverseaza numai pe la coltul strazii, dupa ce te asiguri ca nu se apropie vreo masina.

- Asteapta sosirea autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului pe trotuar sau in locurile cu aceasta destinatie.

- Dupa coborarea din mijloacele de transport public nu trece prin fata sau prin spatele lor. Traverseaza numai dupa plecarea din statie a vehiculului.

- Cu bicicleta, rolele sau skate-board-ul, deplaseaza-te numai prin zonele special amenajate in acest scop sau prin parcuri.