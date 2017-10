Activitati de prevenire si informare a studentilor, la debutul anului universitar FOTO

In perioada 02 - 04 octombrie, in contextul derularii campaniei "Saptamana Prevenirii Criminalitatii", politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si politistii Biroului Universitar din cadrul Politiei Municipiului Suceava au desfasurat activitati de informare si responsabilizare a studentilor in vederea reducerii riscului de victimizare in legatura cu infractiunile de furt din camerele de camin, furturi din genti si buzunare, talharie si inselaciuni judiciare. Politistii au fost in locatiile de cazare si au purtat discutii cu studentii, fiind distribuite si materiale preventive cu recomandari, tinerii fiind instruiti cu privire la masurile de asigurare a bunurilor personale in camerele de camin. De asemenea, personalul de paza al caminelor a fost instruit cu privire la masurile ce trebuie dispuse pentru siguranta fizica si patrimoniala a studentilor. Totodata, a fost realizat un stand de informare unde au fost postate materiale de informare. Pentru prevenirea evenimentelor negative si evitarea comportamentelor de risc victimal sau infractional, politistii vor organiza pentru studenți diferite activitati preventiv-educative.

Recomandari pentru studenti pentru prevenirea furturilor si talhariilor:

In camin:

- Incuiati usa camerei atunci cand dormiti;

- Cand plecati, chiar si pentru o perioada scurta de timp, asigurati usa camerei;

- Inchideti si asigurati geamurile cand sunteti plecati, mai ales la parter sau etajele inferioare;

- Nu lasati persoane straine nesupravegheate in camera;

- Nu lasati bagajele nesupravegheate pe holuri, alei, ori in fata caminului;

Pe strada:

- Nu lasati deschise geamurile, portierele ori portbagajul autoturismului si nu lasati bunuri de valoare (borsete, genti, telefoane mobile) la vedere;

- Nu afisati ostentativ bijuterii sau alte obiecte de valoare;

Pentru a evita implicarea in savarsirea unor fapte care contravin legii este bine sa:

- Nu legati prietenii cu persoane care manifesta un comportament deviant;

- Fiti prudenti in relatiile cu persoanele nou cunoscute sau cunoscute intamplator;

- Nu primiti nimic de la persoane necunoscute sau despre care aveti putine informatii.