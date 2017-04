Activitati de promovare a profesiilor juridice, la Universitatea Stefan cel Mare Suceava

La activitati au participat peste 300 de studenti.

In perioada 30 martie - 07 aprilie, la Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava au avut loc o serie de intalniri si un simpozion pe tema profesiilor juridice. Judecatori, procurori, executori judecatoresti, notari, politisti, consilieri juridici, grefieri au prezentat in cadrul intalnirilor cu cei peste 300 de studenti avantajele si specificul fiecarei meserii si profesii juridice si modalitatea de accedere in corpurile profesionale.Expertii prezenti la manifestari au aratat cu argumente solide studentilor ca piata muncii are nevoie de tineri care sa urmeze profesiile juridice.In cadrul activitatilor organizate la Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava, s-a desfasurat si "Sesiunea extraordinara a profesiilor juridice - Editia a II-a".Evenimentul organizat de catre studentii anului IV ai specializarii Drept si coordonat de catre dl. lector universitar doctor Lucian-Sorin Stanescu (prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava), a avut la baza cunostintele dobandite de catre studenti de-a lungul celor aproape 4 ani de facultate, avand drept scop completarea acestora de catre profesionisti ai domeniului juridic cu informatii din sfera practicii.

Profesionistii domeniului juridic prezenti la eveniment au fost:

- judecator Titiana Ilies,vicepresedinte al Curtii de Apel Suceava

- lector universitar doctor Daniela Lamasanu, procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava

- avocat Sorin Rusu, decan al Baroului Suceava

- avocat Mircea Grozavu

- conferentiar universitar doctor Maria Dumitru, practician in insolventa

- Mihai Curca, notar public

- consilier Anca Nicoara, sefa Serviciului de Probatiune Suceava

- Constantin-Stefan Cocos, executor judecatoresc

- conferentiar universitar doctor Gabriela Nemtoi, consilier juridic

- Alina Gherasim, grefier in cadrul Curtii de Apel Suceava

- mediator Vasile Vargan, presedinte al Asociatiei Mediatorilor din Bucovina

- comisar de politie Ionut Epureanu, purtator de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Suceava.

La finalul celor patru ore de-a lungul carora auditorii au interactionat cu practicienii din domeniu, studentii au adunat informatii relevante ce le va permite realizarea unei analize raportata la propriile persoane si la aspiratiile lor profesionale.Studentii s-au declarat multumiti de informatiile primite pe parcursul "calatoriei" prin fascinanta lume a profesiilor juridice, taram pe care acestia aspira sa paseasca la finele studiilor; astfel evenimentul si-a atins scopul propus.