Adancata. Un barbat a murit dupa ce s-a intors de la inmormantarea unei vecine

Un barbat a murit dupa ce s-a intors de la inmormantarea unei vecine. Barbatul de 63 de ani, din localitatea Adancata, locuia impreuna cu sotia. Luni, acesta a mers la inmormantarea unei vecine, iar cand s-a intors la domiciliu, a inceput sa se simta rau, sa aiba dureri in zona inimii si dificultati de respiratie. Sotia l-a anuntat pe vecinul lor, care a apelat SNUAU 112 solicitand interventia unei ambulante. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a constatat decesul lui barbatului. Acesta era inregistrat in evidentele medicului de familie ca fiind bolnav de epilepsie. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "ucidere din culpa", urmand a fi solutionat procedural.