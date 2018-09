Adancata. Un sofer s-a urcat beat la volan, a intrat cu masina intr-un gard, dupa care s-a oprit intr-un transformator electric

Un sofer beat a intrat cu masina intr-un gard, dupa care a ricosat intr-un transformator electric. Joi noapte, in jurul orei 23.30, un barbat de 30 de ani, din localitatea Hantesti, in timp ce conducea autovehiculul pe DJ 208D, pe raza comunei Adancata, avand directia de deplasare dinspre localitatea Hantesti spre localitatea Adancata, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens, a iesit de pe partea carosabila si a intrat in coliziune cu gardul unui imobil, ulterior ricosand intr-un transformator electric. Conducatorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat mostre de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Dupa aproximativ o ora, un barbat de 40 de ani, din municipiul Suceava, care a fost pasager in autoturism in momentul accidentului a sunat la 112 si a solicitat prezenta unui echipaj medical. Ranitul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava pentru ingrijiri medicale, fiind accidentat usor. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".