Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala cu prejudiciu de doua milioane lei

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au dispus trimiterea in judecata a lui Ferdinand Stanescu, cercetat in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. In perioada septembrie 2010 - iulie 2011, in calitate de administrator al unui firme, Ferdinand Stanescu a efectuat mai multe achizitii intracomunitare si interne de marfuri, nefiind inregistrate in evidenta contabila veniturile realizate, sustragandu-se astfel de la plata impozitului pe venit si a TVA. Astfel, nu au fost inregistrate in evidenta contabila achizitiile intracomunitare de bunuri in valoare de 509.224 lei si nu au fost declarate organelor fiscale competente, iar dupa comercializarea acestor bunuri, nu au fost inregistrate in evidenta contabila veniturile realizate in suma de 560.146 lei, nu au fost determinate, inregistrate si declarate organelor fiscale competente impozitele si taxele aferente acestor venituri, datorate bugetului de stat. In acest mod s-a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat in suma de de 224.058 lei, din care impozit pe profit in suma de 89.623 lei si TVA in suma de 134.435 lei. De asemenea, in perioada 2010-2011, barbatul a livrat marfuri catre diversi parteneri de afaceri din tara, operatiuni comerciale pe care nu le-a inregistrat in evidenta contabila si nu le-a declarat organelor fiscale. Astfel, acesta a omis sa inregistreze in evidenta contabila si sa declare organelor fiscale livrari in suma totala de 111.600 lei. In acest mod, s-a sustras de la plata unui impozit pe profit in suma de 17.856 lei si TVA in suma de 26.784 lei, cauzand un prejudiciu total in suma de 44.640 lei. Prin omisiunea evidentierii in actele contabile sau in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate, s-a produs un prejudiciu total in suma de 268.698 lei, din care 107.479 lei reprezinta impozit pe profit si 161.219 lei reprezinta TVA. In sem. I 2011, Ferdinand Stanescu a inregistrat, in evidenta contabila a firmei, documente nelegale, aferente unor operatiuni fictive de achizitie de marfuri de la diferite societati comerciale din tara. Prin inregistrarea de cheltuieli fictive care au disimulat realitatea, s-au majorat in mod artificial cheltuielile societatii, avand ca efect fiscal si diminuarea in continuare a impozitelor si taxelor aferente, datorate la bugetul de stat. Prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive, s-a produs un prejudiciu total in suma de 2.216.794 lei, din care 886.717 lei reprezinta impozit pe profit si 1.330.077 lei reprezinta TVA. Prin infractiunile de evaziune fiscala Ferdinand Stanescu a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 2.485.492 lei, din care 994.196 lei reprezinta impozit pe profit si 1.491.219 lei reprezinta TVA.In ceea ce priveste infractiunea de spalare de bani, din probatoriul administrat a reiesit ca in perioada septembrie 2010 - august 2011, barbatul a dispus schimbarea sau transferul unor sume de bani, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri, dar a si dobandit, detinut sau folosit sume de bani, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni. In acest mod, a dispus de suma de 2.887.958 lei provenita din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, respectiv a efectuat plati pentru marfuri achizitionate, a transferat sume de bani in contul personal cu mentiunea "restituire imprumut asociat", a retras numerar personal sau prin intermediul altor persoane. Luarea masurilor asiguratorii nu s-a putut dispune in prezenta cauza, intrucat in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca Ferdinand Stanescu nu detine bunuri mobile sau imobile.