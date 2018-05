Administrator de firma, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

O afacerista a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, pentru savarsirea infractiunilor evaziune fiscala si spalare de bani. Prin activitatea desfasurata in numele a trei societati comerciale, I.I. a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat in suma de 1.350.471 lei, din care suma de 294.355 lei reprezinta impozit pe profit si suma de 1.055.737 lei reprezinta TVA.

Potrivit procurorilor, in perioada 03.06.2014 - 14.08.2014, I.I., in calitate de administrator de drept al unei societati comerciale, a refuzat nejustificat sa prezinte organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiar-fiscale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie, desi a fost legal somata in acest sens de catre organele de control fiscal. In perioada 2014-2015, inculpata I.I., in calitate de administrator de drept al aceleiasi societati, a omis evidentierea in actele contabile ale societatii a operatiunilor comerciale de achizitie interna si intracomunitara si de livrare efectuate, in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a sumei de 408.622 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. In cursul anului 2014, aceasta a inregistrat in evidenta contabila a societatii si a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si a evidentiat operatiuni fictive privind livrari intracomunitare de bunuri, in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a sumei de 68.733 lei reprezentand impozit pe profit si TVA. Prejudiciul total cauzat de I.I., in calitate de administrator de drept al acestei societati comerciale, prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, este in suma de 477.355 lei. In perioada 2014-2015, aceasta a dispus schimbarea sau transferul unor sume de bani, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri, dar a si dobandit, detinut sau folosit sume de bani, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni. In acest mod, a dispus de suma de 477.355 lei provenita din savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, respectiv a transferat sume de bani in contul personal, a efectuat plati pentru marfuri achizitionate, a retras numerar(infractiunea de spalare de bani).In perioada 2014 - 2015, I.I., in calitate de administrator de fapt al altei societati comerciale, a omis evidentierea in actele contabile ale societatii a operatiunilor comerciale de achizitii intracomunitare de bunuri si de comercializare a acestor bunuri, in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a sumei de 258.469 lei, constand in impozit pe profit in suma de 103.387 lei si TVA de 155.082 lei. In perioada 2011 - 2012, I.I., in calitate de administrator de fapt al altei societati comerciale, a omis evidentierea in actele contabile ale societatii a operatiunilor comerciale de achizitie si livrare efectuate, in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a sumei de 153.363 lei, din care suma de 66.245 lei reprezinta impozit pe profit si suma de 87.118 lei reprezinta TVA. In cursul anului 2012, I.I. a inregistrat in evidenta contabila a aceleiasi societati si a declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si a evidentiat operatiuni fictive privind livrari si achizitii de bunuri, in scopul sustragerii de la plata catre bugetul de stat a sumei de 461.284 lei, din care suma de 30.695 lei reprezinta impozit pe profit si suma de 430.589 lei reprezinta TVA. Prin activitatea desfasurata in numele acestei societati comerciale, prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, I.I. a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat in suma de 614.647 lei, din care TVA in suma de 517.707 lei si impozit pe profit in suma de 96.940 lei.In concluzie, prin activitatile desfasurate in numele a trei societati comerciale, afacerista a cauzat un prejudiciu total bugetului de stat in suma de 1.350.471 lei, din care suma de 294.355 lei reprezinta impozit pe profit si suma de 1.055.737 lei reprezinta TVA. In cauza nu s-au dispus masuri asiguratorii deoarece societatile, al caror administrator este aceasta, nu figureaza in evidente cu bunuri mobile si imobile in proprietate, prejudiciul cauzat bugetului de stat nefiind recuperat.