Adolescent accidentat de o masina pe trecerea de pietoni, in municipiul Suceava VIDEO

In urma accidentului baiatul a fost ranit si a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Adolescent lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Joi, in jurul orei 14.00, un barbat de 49 de ani, din judetul Ialomita, in timp ce conducea autoutilitara, pe bulevardul George Enescu, din municipiul Suceava, a acrosat si accidentat un adolescent de 16 ani, din comuna Balaceana, care traversa strada regulamentar pe trecerea pentru pietoni din zona "Biotest"(vezi declaratii martori). In urma impactului baiatul a fost ranit. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Tot joi, in jurul orei 18.00, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul George Enescu din municipiul Suceava, un localnic de 21 de ani, a surprins si accidentat usor o adolescenta de 14 ani, din comuna Hantesti, care, in calitate de pieton, traversa strada regulamentar pe trecerea pentru pietoni, marcata si semnalizata corespunzator. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.