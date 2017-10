Adolescent accidentat grav dupa ce s-a rasturnat cu mopedul, la Veresti

Din cauza leziunilor suferite, baiatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Adolescent accidentat grav dupa ce s-a rasturnat cu mopedul. Duminica, ora 20.46, in timp ce conducea mopedul pe DC 65, din comuna Veresti, un adolescent de 16 ani din localitate, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. In urma impactului, a rezultat ranirea conducatorului mopedului care a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Din cauza leziunilor suferite, baiatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au fost recoltate probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" ÅŸi "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.