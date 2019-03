Adolescent ajuns la spital cu arsuri dupa ce a incercat sa prinda focul in soba cu benzina

Un adolescent de 16 ani a ajuns la Spitalul Judetean Suceava cu arsuri dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba din dormitor. Incidentul s-a petrecut joi seara, pe cand adolescentul era la domiciliu. El a incercat sa aprinda focul in soba din dormitor si vazand ca nu se aprinde a turnat o benzina peste lemnele care se aflau in soba, dupa care cu ajutorul unei brichete le-a dat foc. In acel moment flacara i-a cuprins mana dreapta, provocandu-i arsuri. Ranitul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava, unde a primit ingrijiri medicale, fiindu-i stabilit diagnosticul arsura de gradul I, II, mana dreapta fata dorsala provocat prin flacara. Medicii au informat si politistii de acest caz. Acestia au intocmit dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa si fac acum cercetari.