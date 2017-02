Adolescent arestat preventiv dupa ce a talharit mai multe batrane

Un alt adolescent a fost plasat sub control judiciar pentru mai multe furturi comise in municipiul Radauti.

Doi adolescenti de 15 ani au ajuns in arestul politiei pentru furturi si talharii. Mai mult, pe numele unuia dintre ei a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile, iar celalalt a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Suceava, au continuat activitatile de cercetare privind trei talharii comise in data de 30 ianuarie asupra a trei femei varstnice din municipiul Suceava si un furt in dauna unei femei de 84 de ani, tot din municipiul Suceava. Oamenii legii au reusit sa identifice autorul in persoana unui adolescent de 15 ani, din comuna Zvoristea. Tanarul a fost prezentat cu propunere de arestare preventiva, iar Judecatoria Suceava si-a insusit propunerea Parchetului, emitand mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. De asemenea, politistii au continuat cercetarile pentru probarea activitatii infractionale a unui alt minor de 15 ani, din municipiul Radauti, autor al mai multor infractiuni de furt comise pe raza municipiului Radauti. Dupa desfasurarea activitatilor de cercetare penala si administrarea materialului probator, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Radauti l-au prezentat pe minorul de 15 ani cu propunerea de punere in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 zile. Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti si-a insusit propunerea politiei si a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de minor. De asemenea, a fost dispusa masura controlului judiciar, pentru o perioada de 60 de zile.Dosarul penal urmeaza a fi solutionat conform procedurilor legale.