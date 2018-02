Adolescent de 13 ani prins la volanul unui autoturism, la Radauti

Un adolescent de 13 ani a fost prins de politisti la volanul unui autoturism. In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 00.00, politistii din cadrul Compartimentului Rutier Radauti au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului Skoda Octavia care circula pe strada Calea Bucovinei din municipiul Radauti. Conducatorul auto nu a oprit la semnalul efectuat, continuandu-si deplasarea circa 20 metri, dupa care a oprit pe partea dreapta a carosabilului. La volanul autoturismului a fost identificat un tanar, de 20 de ani, din municipiul Radauti, iar pe bancheta din spate a autoturismului, au fost legitimati un adolescent de 13 ani, din municipiul Radauti si o tanara din comuna Satu Mare. Examinand fizionomia celor doi baieti aflati in autoturism, s-a constat ca in momentul efectuarii semnalului de oprire, la volanul autoturismului se afla adolescentul de 13 ani, care a oprit autoturismul la circa 20 metri, in scopul de a-si asigura timpul necesar pentru a efectua schimbul de locuri cu tanarul de 20 de ani, fapt confirmat si de pasagera. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, s-a stabilit ca adolescentul nu poseda permis de conducere. In cauza se efectueaza cercetari fata de acesta privind savarsirea infractiunii de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si fata proprietarul masinii privind savarsirea infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere, pentru a fi condus pe drumurile publice, unei persoane despre care stie ca nu poseda permis de conducere".