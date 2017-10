Adolescent de 15 ani din Botosani, disparut de trei luni

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

Adolescent din Botosani, disparut de trei luni. Baiatul de 15 ani, pe nume Gabriel Viriciuc, din comuna Prajeni, judetul Botosani, in cursul lunii iulie, a plecat de pe raza localitatii Frasin, unde locuia fara forme legale, si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inaltime circa 1,70 m, constitutie atletica, ochi caprui, par saten, greutate 65-70 kg, fara semne particulare sau tatuaje. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.