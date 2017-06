Adolescent de 15 ani prins la volanul unei masini cu numar fals, la Granicesti

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.

Adolescent de 15 ani prins la volanul unei masini cu numar fals. Luni, in jurul orei 18.00, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a oprit pentru control pe DC 38, din comuna Granicesti, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un adolescent din comuna Darmanesti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, baiatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar numarul de inmatriculare al autoturismului este fals. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui autovehicul cu numar fals de inmatriculare" si "conducerea unui vehicul fara permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.