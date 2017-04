Adolescent de 16 ani, prins de politistii din Gura Humorului la volanul unei masini furate

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere si furt in scop de folosinţa, ce va fi solutionat procedural.

Adolescent de 16 ani, la volanul unei masini furate. Duminica, in jurul orei 01.30, in timp ce patrula pe strada Mihail Kogalniceanu din orasul Gura Humorului, o patrula de ordine publica a oprit pentru control un autoturism, la volanul caruia se afla un adolescent de 16 ani din orasul Brosteni. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, autoturismul apartine unui barbat din orasul Brosteni, fiind sustras de minorul care nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care nu poseda permis de conducere" si "furt in scop de folosinţa", ce va fi solutionat procedural.