Tanarul din Vicovu de Sus s-a ales cu dosa penal.

Adolescent de 16 ani, prins la volan. Miercuri, in jurul orei 20.45, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control, pe strada Calea Cernauti din localitate, autoturismul inmatriculat in strainatate condus de un localnic de 16 ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca baiatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.