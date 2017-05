Adolescent din Burla, ramas fara degete la o mana in timp ce lucra la un circular

Politistii efectueaza cercetari in acest caz sub apsectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Un adolescent de 16 ani din Burla si-a taiat doua degete la un circular. Joi, in jurul orei 12.00, baiatul se afla in curtea unui barbat, din localitatea Volovat, si il ajuta la treburile gospodaresti. Baiatul cara cu un cos lemne de foc intr-o anexa. Barbatul taia lemnele la un circular iar adolescentul strangea bucatile. Intr-un moment de neatentie, baiatul si-a prins mana dreapta intre cureaua de transmisie de la motor si fulia ce actioneaza axul circularului, fiindu-i amputate degetele 4 si 5. Acesta a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a primit ingrijiri medicale. Politistii efectueaza cercetari in acest sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.