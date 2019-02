Adolescent din Darmanesti pericol public. A furat doua autovehicule si a fost prins in flagrant la furat intr-o casa

Acesta urmeaza sa fie expertizat din punct de vedere medico-legal, in vederea stabilirii discernamantului.

Un adolescent de 16 ani, din comuna Darmanesti, a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de furt calificat, tentativa la infractiunea de furt calificat si doua infractiuni de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

Andrei Valentin C. este acuzat ca a furat doua autovehicule pe care le-a si condus si a fost prins in flagrant la furat intr-o casa din Darmanesti. Primul furt a avut loc in noaptea de 28 spre 29 aprilie 2018. Tanarul a sustrat din fata locuintei unui barbat de 49 de ani, din localitatea Darmanesti, autoturismul marca VW Golf. A doua zi autoturismul a fost identificat de politisti, la volan aflandu-se adolescentul de 16 ani.

In data de 5 februarie tanarul a furat din curtea unei societati din Damanesti o autoutilitara. Politistii au gasit vehiculul avariat, prejudiciul fiind de 3.000 lei. In noapte de marti spre miercuri, 12/13 februarie, acesta a patruns prin efractie intr-o casa din Darmanesti. Imediat dupa ce adolescentul a intrat in casa, s-a declansat alarma. La fata locului s-a deplasat o echipa de interventie R.P.G Suceava, care a constatat faptul ca un geam al imobilului a fost fortat. Echipa de interventie a luat legatura cu proprietara imobilului, o femeie de 71 de ani din municipiul Suceava, care a fost chemata la fata locului cu cheile casei pentru a se putea patrunde in imobil, timp in care s-a procedat la asigurarea permimetrului.

In imobil a fost identificat Andrei Valentin C. Dupa imobilizarea acestuia s-a constatat ca in mai multe camere erau urme de ravasire, usile camerelor fiind deschise, lada patului deschisa, mai multe sertare au fost gasite deschise si bunuri ravasite in interiorul dulapurilor. Proprietara a declarat ca tanarul nu a reusit sa fure nimic.

Miercuri, ca urmare a activitatilor de cercetare penala intreprinse de politisti s-a dispus masura preventiva a retinerii pentru o perioada de 24 ore a adolescentului. La nivelul SPR 5 Darmanesti a fost constituita o escorta, care l-a transportat si introdus pe Andrei Valentin C. in arestul IPJ Suceava. Adolescentul urmeaza sa fie expertizat din punct de vedere medico-legal, in vederea stabilirii discernamantului in momentul comiterii faptelor.