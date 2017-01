Adolescent din Slatina, prins de politisti la volan

Atat adolescentul cat si propietarul autoturismului s-au ales cu dosare penale.

Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava, a depistat, vineri, ora 11.30, un adolescent de 17 ani, din comuna Slatina, care conducea autoturismul pe strada Humorului din localitatea Scheia, fara a fi posesor de permis de conducere. In autoturism se afla si un alt tanar de 18 ani, din comuna Slatina, care, fiind posesor de permis de conducere, i-a incredintat spre conducere autoturismul mentionat primului, avand cunostinta ca acesta nu are permis. Politistii au intocmit in cauza dosare penale, pentru comiterea infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana fara a poseda permis de conducere" si "incredintarea unui autovehicul pentru a fi condus, unei persoane care nu poseda permis de conducere", urmand sa se dispuna procedural.