Adolescent fara permis, prins la volanul unui autoturism cu numere false, la Darmanesti

Baiatul de 16 ani s-a ales cu dosar penal.

Adolescent fara permis, prins la volanul unui autoturism cu numere false. Luni, ora 15.20, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti a oprit pentru control, pe raza comunei Darmanesti, autoturismul condus de un minor de 16 ani din localitate. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto, iar placutele de inmatriculare montate pe autoturism sunt false. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis" si "punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat", autoturismul fiind indisponibilizat la sediul politiei pentru cercetari