Adolescent in stare foarte grava dupa ce a ajuns cu sania intr-o rapa si s-a oprit intr-un copac

Grav accident de sanius, in localitatea Ciprian Porumbescu, miercuri seara. Un adolescent de 16 ani, din localitate, a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce a cazut cu sania intr-o rapa si s-a oprit intr-un copac.Baiatul se afla la sanius cu prietenii cand a intrat cu viteza cu sania intr-o rapa iar apoi s-a izbit de un copac. In urma impactului extrem de violent minorul a fost grav ranit. El a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava dupa ce amicii au sunat la 112. Acesta a ajuns la Urgentele Spitalului Judetean Suceava cu plamani perforati de coastele rupte si hemoragie la nivelul pleurelor, fractura coloana cervicala si leziuni cranio cerebrale. Din cauza starii sale, medicii suceveni au decis sa fie transferat de urgenta la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi.