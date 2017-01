Adolescent in stare grava dupa ce a fost acrosat de o autoutilitara, la Volovat

Baiatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava.

Adolescent acrosat de o autoutilitara in drum spre scoala. Joi, in jurul orei 07.00, in timp ce conducea autoutilitara pe DJ 209K, in localitatea Volovat, un localnic de 48 de ani, nu a pastrat o distanta laterala suficienta pe timpul trecerii pe langa un adolescent de 14 ani, din aceeasi localitate, care, in calitate de pieton, se deplasa regulamentar pe drumul public spre scoala, acrosandu-l cu oglinda laterala si proiectandu-l pe carosabil. In urma accidentului, a rezultat ranirea grava a minorului. Baiatul a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, fractura deschisa pilon tibial drept, hematom periorbital drept si contuzie brat drept. Acesta a ramas internat in unitatea medicala. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.