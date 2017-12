Minorul a fost lovit cu pumnii, picioarele si o bata, avand nevoie de 24-25 zile de ingrijiri medicale.

Adolescent lipsit de libertate si batut crunt de un barbat din Gura Humorului, pentru o bratara din aur. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Gura Humorului au dispus au dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a lui Adi Nicolaie M., din orasul Gura Humorului, pentru savarsirea infractiunilor de "lipsire de libertate in mod ilegal" si "lovirea sau alte violente". Potrivit procurorilor in data de 22 ianuarie 2017, in jurul orei 20.00, pe fondul unui conflict anterior legat de o bratara de aur pe care barbatul ar fi pierdut-o intr-o altercatie pe care acesta a avut-o cu membrii familiei persoanei vatamate, l-a fortat prin constrangere fizica si psihica pe numitul G.I.M., in varsta de 16 ani la acea data, sa urce in autoturismul sau marca BMW. Barbatul a condus masina pe raza orasului Gura Humorului si a comunei Paltinoasa, iar cand a ajuns in zona Bogdaneasa din orasul Gura Humorului, a oprit autoturismul si dupa ce l-a scos afara pe G.I.M. l-a lovit cu pumnii, picioarele si o bata, cauzandu-i leziuni pentru care a necesitat 24-25 zile de ingrijiri medicale. Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Judecatoriei Gura Humorului.