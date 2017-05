Adolescent prins de politisti dupa ce a furat bani dintr-o sala de sport, in municipiul Suceava

Din banii furati baiatul de 14 ani si-a cumparat un telefon, o pereche de pantofi tip sport, iar restul de bani i-a impartit cu alti prieteni.

Adolescent prins de politisti dupa ce a furat bani dintr-o sala de sport. Joi, in jurul orei 16.00, un minor s-a deplasat la o sala de sport din municipiul Suceava pentru un antrenament cu echipa de fotbal. In jurul orei 18.00, cand baiatul a revenit la vestiar, a constatat faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras din buzunarul unei haine suma de 300 lei. In urma masurilor operative intreprinse de politisti, autorul furtului a fost identificat ca fiind un adolescent de 14 ani, din orasul Siret, care a recunoscut comiterea faptei, declarand faptul ca, din suma sustrasa a cumparat un telefon, o pereche de pantofi tip sport, iar restul de bani i-a impartit cu alti prieteni. Bunurile au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt, ce va fi solutionat procedural.