Adolescenta de 15 ani, data disparuta de familie

O adolescenta de 15 ani din orasul Gura Humorului este cautata de familie si politisti. Alina - Florentina Lacatus a plecat de la domiciliu in data de 6 iunie si nu a mai revenit. Conform familiei fata are urmatoarele semnalmente: inaltime 1,65 metri, constitutie atletica, greutate 50 kg, ochi caprui, par brunet, lung, prins in coada la spate, fata rotunda. Are pe fata, in partea laterala-stanga, in zona ochiului, o cicatrice de circa 1 cm lungime, provenita de la o taietura. La data plecarii, adolescenta era imbracata cu o bluza de culoare neagra, simpla, cu maneci trei sferturi, o vesta din fas, de culoare maro, prevazuta cu gluga, o pereche de pantaloni mulati, de culoare bleumarin si era incaltata cu o pereche de balerini de culoare neagra, lacuiti. Aceasta are asupra ei un ghiozdan de culoare maro, din fas, in care are carti si caiete. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa adreseze celei mai apropiate unitati de politie.