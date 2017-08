Adolescenta de 15 ani din Pojorata, disparuta de acasa de trei zile

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

O adolescenta de 15 ani din Pojorata este cautata de politisti dupa ce a disparut de acasa. Ancuta Solomon a plecat de la domiciliu in data de 22 august, in jurul orei 20.00, si nu a mai revenit. In momentul plecarii aceasta era imbracata cu un tricou de culoare alba, pantaloni jeans de culoare neagra, incaltata cu tenisi de culoare neagra. Semnalmente: inaltime de circa 1,60 m, ochi caprui, par saten, lung, prins in coc. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.