Adolescenta din Dornesti, inecata in raul Suceava, dupa ce un mal s-a surpat sub ea

Sfarsit tragic pentru o adolescenta de 14 ani din comuna Dornesti. Aceasta a murit in apele raului Suceava, dupa ce un mal s-a surpat sub ea. Duminica dupa-amiaza, fata, impreuna cu sora sa si o prietana, toate din comuna Dornesti, au mers in lunca raului Suceava sa se plimbe. La un moment dat, adolescenta de 14 ani s-a murdarit pe incaltaminte si s-a apropiat de malul drept al raului pentru a se spala. Malul de pamant a cedat insa sub greutatea copilei si s-a surpat. Fata a cazut in apa si a fost luata de curentii puternici. Fratele ei a sunat la 112 si a cerut ajutor. Trupul adolescentei a fost scos de apa pe malul stang al raului Suceava, in zona demunimta popular "La Pontoane", la o distanta de aproximativ 200 de metri de locul in care a cazut. Echipajul de ambulanta sosit la fata locului a efectuat manevre de resuscitare, fara reusita, declarand decesul. Trupul neinsufletit al copilei a fost transportat la morga Spitalului Municipal Radauti in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor decesului.