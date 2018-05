In momentul plecarii de la domiciliu, aceasta era imbracata cu geaca de piele, de culoare maro, tricou gri cu o imagine imprimata, pantaloni de trening de culoare gri si era incaltata cu tenisi albastri cu o floare rosie pe lateral, avand asupra sa un ghiozdan de culoare neagra.

Adolescenta din Fantana Mare, disparuta dupa ce a plecat la scoala si nu s-a mai intors. Mihaela Ionita, de 16 ani, din sat Cotu Baii, comuna Fantana Mare, a plecat marti de la domiciliu spre scoala si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,80 m, greutate 65 kg, fata ovala, par vopsit brunet, prins in coada, ochi caprui, constitutie astenica. In momentul plecarii de la domiciliu, aceasta era imbracata cu geaca de piele, de culoare maro, tricou gri cu o imagine imprimata, pantaloni de trening de culoare gri si era incaltata cu tenisi albastri cu o floare rosie pe lateral, avand asupra sa un ghiozdan de culoare neagra. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adrezeze celei mai apropiate unitati de politie.