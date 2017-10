Adolescenta din Radauti, disparuta de acasa. Rudele au cerut ajutorul politistilor

Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

O adolescenta de 16 ani din Radauti a disparut de acasa. Politia si familia o cauta. Maria-Naomi Vicica a plecat de la domiciliu sambata si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: constitutie atletica, inaltime 1,60 m, greutate 45 kg, ochi albastri, par blond lung, fata ovala. La momentul plecarii era imbracata cu pantaloni rosii, o camasa rosie in carouri si o geaca din piele neagra. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.