Adolescenti si soferi beti la volan, prinsi de politistii suceveni

La actiune au participat peste 200 de politisti. Au fost controlate 140 de baruri si discoteci.

Peste 200 de politisti din cadrul structurilor de politie rutiera, investigatii criminale, ordine publica, sectiilor de politie rurala, luptatori ai Serviciului de Actiuni Speciale - IPJ Suceava, dar si politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au asigurat si in acest weekend un mediu civilizat de distractie pentru tineri. Au fost organizate 140 de controale in barurile si discotecile de pe raza judetului Suceava. Actiunea vine in continuarea demersului initiat in weekend-ul trecut de crestere a gradului de siguranta a tinerilor, de aceasta data fiind vizata in mod prioritar problematica tinerilor care consuma bauturi alcoolice in baruri si discoteci si ulterior, incalca legea urcandu-se la volan punand in pericol viata lor dar, a celor care ii insotesc dar si a celorlalti participanti la trafic. "Fii treaz la volan" este sloganul sub care s-a derulat actiunea din noaptea de sambata spre duminica. Actiunea a vizat, de asemenea, asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si zona adiacenta a discotecilor, barurilor, salilor de jocuri de noroc. In zona municipiului Suceava au fost organizate razii in discotecile din municipiul Suceava dar si discotecile din comunele Adancata si Todiresti. Alaturi de politisti au fost partenerii de la Recrex - unitate specializata in domeniul asigurarilor, fiind distribuite tinerilor si administratorilor barurilor peste 500 de materiale de informare "Fii Treaz la Volan". Actiuni de legitimare a persoanelor si informare cu privire la riscurile alcoolului la volan au fost desfasurate si la evenimentul "Balul Gospodarilor" organizat in comuna Scheia. In cadrul actiunilor derulate la nivelul intregului judet au fost legitimate peste 2500 de persoane. Au fost verificate 140 de locatii. Au fost organizate 25 de filtre rutiere in proximitatea barurilor si discotecilor si au fost identificati la timp zeci de soferi bauti sau fara permis, inainte de producerea unor tragedii.

Sambata, ora 21.20, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava, in timp ce desfasura activitati in cadrul actiunii pe baruri si discoteci, a identificat pe strada Fagarasului, in zona unui bar din comuna Scheia, un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de politie, a parcat masina, dupa care, a stins luminile de intalnire. La volanul autoturismului cu motorul in functiune, politistii l-au identificat pe un localnic de 40 de ani. Oamenii legii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, dupa ce s-a incercat testarea cu aparatul etilotest, toate fiind invalide, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.

Sambata, in jurul orei 22.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului C-lung Moldovenesc, in timp ce desfasura activitati in cadrul actiunii pe baruri si discoteci, a oprit pentru control pe DC 88 din comuna Sadova, la intersectia cu DN 17A, autoturismul condus de un adolescent de 16 ani din municipiul Campulung Moldovenesc. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, baiatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul apartine tatalui sau. Adolescentul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", cercetarile fiind continuate de politisti pentru a se stabili daca acesta a sustras autoturismul, sau i-a fost incredintat spre a fi condus de tatal sau. Sambata, in jurul orei 23.55, o patrula din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului, in timp ce desfasura activitati in cadrul actiunii pe baruri si discoteci, a oprit pentru control pe raza comunei Berchisesti, autoturismul condus de adolescent de 16 ani din localitate si in care se afla ca pasager tatal acestuia, un localnic de 50 de ani, ce emana halena alcoolica si un alt barbat, care a refuzat sa se legitimeze si a devenit recalcitrant, motiv pentru care, a fost incatusat.Barbatul de 50 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au prelevat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Adolescentul a fost testat si el cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, acesta recunoscand faptul ca, a condus autoturismul de la locuinta sa spre centrul comunei desi nu poseda permis de conducere, intrucat la volan vroia sa urce tatal sau, aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, adolescentul fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar tatal acestuia de 50 de ani sub aspectul comiterii infractiunilor de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de sambata spre duminica, un echipaj din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, in timp ce desfasura activitati in cadrul actiunii pe baruri si discoteci, a oprit pentru control pe DJ 174, din comuna Saru Dornei, autoturismul condus de un localnic de 29 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, in prezenta personalului medical, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de sambata spre duminica, patrula din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata, in timp ce desfasura activitati in cadrul actiunii pe baruri si discoteci, a oprit pentru control pe DC 54, din comuna Zvoristea, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani din comuna Calafindesti.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.