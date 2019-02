Adolescentul care a accidentat un politist nu a fost prins FOTO

Adolescentul de 14 ani, din municipiul Radauti, care a accidentat un politist, nu a fost prins de oamenii legii.

Miercuri, in jurul orei 17.00, Leonard L. conducea autoturismul Ford Focus, pe strada Piata Unirii din municipiul Radauti, avand directia de deplasare dinspre parcarea centrala spre centrul municipiului. In autoturism se mai aflau doi adolescenti, ambii de 16 ani.

In momentul in care Leonard L. a observat ca pe strada Piata Unirii se afla un echipaj de politie, a intentionat sa efectueze manevra de mers inapoi pentru a intra in parcarea centrala, moment in care a intrat in coliziune cu autoturismul VW Polo, condus de o femeie din municipiul Radauti. In urma coliziunii au rezultat avarii la ambele autoturisme, insa adolescentul si-a continuat deplasarea spre centrul municipiului.

In aceste conditii echipajul de politie a trecut la urmarirea autoturismului Ford Focus, pe mai multe strazi de pe raza municipiului, pe o distanta de circa 15 km.

In timp ce autoturismul Ford Focus se deplasa pe strada 1 Mai, avand directia de deplasare spre centrul municipiului, pe un sector de drum in curba la dreapta, minorul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu autospeciala condusa de un politist de 29 ani, din Fratautii Noi, ce se deplasa regulamentar din sens opus, dupa care autoturismul Ford a intrat in coliziune cu un stalp de sustinere a retelei electrice.

In urma accidentului autospeciala de politie a fost avariata si agentul ranit. Politistul a suferit o contuzie de omoplat stang.

Dupa producerea accidentului Leonard L. a coborat din autoturism si a fugit in curtea unui imobil din apropierea locului producerii accidentului.

Politistul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, iar ulterior i s-a recoltat o proba biologica de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

In cauza s-a luat legatura cu Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti fiind intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "vatamare corporala din culpa", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia".