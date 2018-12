Afacerista trimisa in judecata dupa ce a tepuit statul cu peste doua milioane lei

O afacerista din judetul Suceava a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava pentru savarsirea infractiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiar-fiscale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie si evaziune fiscala.



Potrivit procurorilor, in luna noiembrie 2013 si in perioada aprilie - mai 2014, inculpata in calitate de administrator al unei societati comerciale din judetul Suceava, a fost invitata de catre organele de control fiscal pentru a prezenta documentele legale si bunurile din patrimoniu in vederea efectuarii verificarilor financiar-fiscale, refuzand nejustificat sa prezinte aceste inscrisuri si bunuri in termen de cel mult 15 zile de la somatie.



De asemenea, in perioada iunie 2010 - august 2011, inculpata, administrator al aceleiasi societati comerciale, a omis sa evidentieze in actele contabile ale societatii veniturile in suma de 1.414.521 lei realizate din tranzactiile comerciale desfasurate cu o societate comerciala din Piatra Neamt, iar in perioada iulie 2010 - septembrie 2011 a omis sa inregistreze relatiile comerciale si veniturile in suma de 597.230 lei realizate ca urmare a relatiilor comerciale desfasurate cu o societate comerciala din Bucuresti. In aceasta modalitate, a cauzat un prejudiciu bugetului de stat in suma de 795.312 lei, din care suma de 321.880 lei reprezinta impozit pe profit, iar suma de 473.432 lei reprezinta TVA.



Totodata, din actele de urmarire penala efectuate rezulta faptul ca in perioada ianuarie 2010 - septembrie 2013, inculpata, in calitate de administrator al aceleiasi societati comerciale, a inregistrat in evidenta contabila a societatii operatiuni fictive, respectiv achizitii de bunuri in valoare de 3.028.212 lei de la mai multe societati din Turda, Iasi, Vatra Dornei, Bacau, si Vatra Dornei, desi nu au fost derulate relatii comerciale cu aceste societati. In aceasta modalitate, s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat in suma de 1.210.598 lei, din care suma de 484.514 lei reprezinta impozit pe profit, iar suma de 726.084 lei reprezinta TVA.

In cauza s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile apartinand inculpatei, pana la concurenta sumei de 2.005.910 lei.



Dosarul a fost inaintat, spre competenta solutionare, Tribunalului Suceava.