Agent de paza batut in parcarea unui hipermarket din municipiul Suceava

Un agent de paza a fost batut in parcarea unui hipermarket din municipiul Suceava, in speta Shopping City. Agresiunea a avut loc sambata dupa amiaza. Victima, un barbat de 41 de ani, din localitatea Varfu Campului, agent de paza la Shopping City Suceava, a fost lovita de un tanar chiar in parcarea hipermarketului. Agresorul i-a aplicat agentului de paza o lovitura in zona capului iar acesta s-a dezechilibrat si a cazut la pamant. Dupa agresiune, tanarul a fugit prin parcare spre strada Calea Unirii. Agentul de paza a fost gasit cazut in parcare si a fost transportat la spital. Politistii au reusit sa-l identifice pe agresor, fiind vorba de un tanar de 22 de ani, din municipiul Suceava. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de lovirea sau alte violente.