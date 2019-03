Agent de vanzari de la o firma din Scheia, mort la 45 de ani, dupa ce i s-a facut rau la serviciu

Patronul sau a sunat la 112 si a solicitat interventia unui echipaj de ambulanta.

Un agent de vanzari de la o firma din Scheia a murit luni dimineata la serviciu dupa ce, cel mai probabil, a suferit un infarct miocardic. Este vorba despre un sucevean de doar 45 de ani. Patronul acestuia a sunat la 112 insa echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai putut face nimic pentru barbat, declarand decesul. Barbatul era angajat de mai multi ani la firma respectiva. Luni diminaeta, ora 07.30, acesta a ajuns la locul de munca, dar dupa cateva minute l-a contactat telefonic pe directorul punctului de lucru, caruia i-a solicitat o zi libera din cauza ca avea dureri in piept. La scurt timp, la fata locului s-a deplasat directorul societatii, care l-a gasit pe agentul de vanzari asteptand in masina de serviciu dar dupa ce au discutat si a vazut ca subordonatul sau se simtea rau, patronul a solicitat interventia unui echipaj medical. Pana la sosirea echipajului medical, barbatul a intrat in sediul societatii dar se simtea din ce in ce mai rau si la un moment dat a intrat in stop cardio respirator. Ajuns la fata locului, un medic de la Serviciul de Ambulanta a efectuat in zadar minute intregi manevre de resuscitare.In final a fost declarat decesul barbatului. Din discutiile purtate de politisti cu angajatii societatii si cu sotia persoanei decedate, a rezultat ca aceasta fuma foarte mult, iar de o perioada de timp acuza dureri mari in piept, fara insa a se deplasa la spital pentru investigatii medicale. Cadavrul nu prezenta semne de violenta si a fost anuntat SML Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.