Agresorul politistului taiat cu sabia isi regreta fapta si se roaga acum ca agentul sa scape cu viata VIDEO

Politistii au rascolit ore intregi casa si garajul radauteanului Alexandru Hutuleac, cel care marti dimineata a atacat cu sabia un politist si i-a provocat rani foarte grave. Politistul de 35 de ani, de la Serviciul Actiuni Speciale Suceava, Sfichi Dan Ciprian, a fost lovit cu sabia in cap si la un brat de acesta in timpul unei perchezitii domiciliare, la Radauti, intr-un dosar de trafic de droguri. Politistul a ajuns in coma la Spitalul Judetean Suceava si ulterior a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie Iasi. In urma perchezitiei domiciliare, cadrele BCCO si mascatii au ridicat sabia cu care colegul lor a fost atacat, topoare dar si lanturi din garajul suspectului, pentru ca la final sa il urce pe acesta in duba si il duca la audieri la DIICOT Suceava. Individul a fost imobilizat si incatusat dupa ce a atacat politistul si a ramas in casa, sub paza politistilor,pana la finalizarea perchezitiei. Avocatul atacatorului, Tudor Salagean, a declarat presei ca Hutuleac regreta situatia creata si se roaga acum pentru ca politistul sa scape cu viata si sa fie bine (vezi declaratie avocat). Sfichi nu purta casca de protectie la momentul atacului asa ca a fost grav ranit la cap. Medicii spun ca acesta a suferit leziuni la nivelul creierului (vezi sincron medic sef UPU SMURD Suceava, Liviu Carlan). Sfichi Dan Ciprian a fost chemat de acasa, din timpul liber, marti dimineata pentru a participa la perchezitie. A avut nenorocul sa intre primul in casa interlopului si a fost atacat cu sabia. Politistul, care lucreaza in cadrul IPJ Suceava de 12 ani, urma sa primeasca salariu de merit. El este tatal a doua fetite, de 4 si 6 ani. Toti colegii sai se roaga pentru el acum iar ministrul de Interne s-a deplasat la Iasi pentru a se interesa de evolutia starii sale. Cei de la BBCO Suceava au ridicat din casa suspectului mai multe probe dar au luat si un autoturism cu numere de inmatriculare de Marea Britanie din garajul acestuia. Hutuleac este acum cercetat pentru ultraj si tentativa de omor. Politistul ranit a fost stabilizat la Iasi, insa starea lui este in continuare grava.

Conform IPJ Suceava, politistii au somat intrarea pe proprietatea lui Hutuleac si au pus in functiune si girofarele de la masini, asa ca acesta nu ar fi fost luat prin surprindere. UPDATE:Politistul ranit a fost supus la Iasi la doua interventii chirurgicale si acum se afla la Terapie Intensiva. El are nevoie de transfuzii de sange. Oricine poate dona, este rugat sa o faca. Politistul are nevoie de sange din grupele AB4 si 01 pozitiv!