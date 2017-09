Ai vazut-o? Suna imediat la 112. Batrana disparuta de acasa

O femeie in varsta de 75 de ani din municipiul Suceava este cautata de politisti dupa ce a disparut de acasa. Cristina Cozma a plecat de la domiciliu si nu mai revenit pana in prezent. Femeia locuieste impreuna cu fiul ei. Luni, aceasta a ramas in grija unei vecine. In jurul orei 17.00 vecina a plecat, anunandu-l si pe fiul batranei ca aceasta a ramas singura. In jurul orei 18.00, cand barbatul a venit acasa a constatat faptul ca mama sa nu se afla in apartament. Batrana este cunoscuta cu tulburari de comportament si afectiuni medicale. Semnalmente: inaltime aprox. 160-165 cm, par saten, tuns mediu, ten deschis, ochi caprui, fata ovala, fara semne particulare pe corp. La data disparitiei Cozma Cristina era imbracata cu o rochie pana la genunchi de culoare gri, o geaca de culoare roÅŸie deschis, teniÅŸi de culoare alba, posibil sa aiba pe cap o bentita de culoare neagra. Aceasta are asupra doua genti tip poseta de culoare neagra, respectiv rosie. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza sunt rugate sa apeleze Politia prin 112.