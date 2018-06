Alai de nunta printre ape si drumuri surpate, la Doroteia FOTO

Nunta printre ape si drumuri surpate, la Doroteia, comuna Frasin. Doi miri au facut abstractie de conditiile meteo si de situatia din localitate si au pornit veseli, cu alai in spate, la petrecerea de nunta. O pata de bucurie, intr-o mare de jale, am putea spune, avand in vedere ca puhoaiele au facut ravagii sambata in judet. Fotografiile cu cei doi au ajuns virale pe retelele de socializare iar oamenii nu ezita sa ii felicite din toata inima si sa le ureze petrecere frumoasa si casa de piatra. Mai mult, sunt postaci care fac haz de necaz si le transmit mirilor ca, in conformitate cu traditia populara, vor fi foarte bogati daca pe timpul nuntii lor a plouat atat de mult. Trebuie spus ca DJ 177A Frasin Stulpicani a fost inchis dupa ce apele raului Suha au sapat la baza drumului iar terasamentul in zona Doroteia s-a surpat pe o distanta de aproximativ 50 de metri.