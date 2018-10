Alerta cu bomba in tren. Un individ a sunat la 112 si a amenintat ca detoneaza o bomba. Trenul a fost oprit la Vama

Alerta cu bomba, in aceasta seara, in jurul orei 19.00. Un individ a sunat la 112 si a amenintat ca are o bomba asupra sa, in trenul Timisoara - Iasi, si ca va detona trenul respectiv. Individul a spus ca vrea sa i se dea banii inapoi, insa nu a specificat despre ce bani este vorba. Trenul respectiv dar si alte garnituri au fost oprite zeci de minute in gara Vama, pana in jurul orel 20,30. La fata locului au fost mobilizati politisti, jandarmi si genisti, care au facut verificari. Pasagerii, care erau foarte speriati,povestesc ca au fost verificati la sange si ca politistii au rascolit vagoanele in cautarea bombei. NU s-au identificat insa persoane suspecte si nici o bomba. Cel care a sunat la 112 nu a fost identificat inca, dar se pare ca nici macar nu s-ar fi aflat in tren la ora apelului. El este cautat la acest moment de o armata de oameni. Si trenul Iasi-Timisoara a fost oprit pentru verificari, la Vatra Dornei, pasagerii fiind rugati sa ramana in tren pana la finalizarea cercetarilor. Autoritatile spun ca pare sa fie vorba despre o alarma falsa. Vom reveni cu informatii!