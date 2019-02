Alexandru Baisanu (ALDE) spune ca a reusit suplimentarea de fonduri pentru centurile de ocolire ale oraselor Suceava, Radauti si Falticeni in urma unor negocieri la Bucuresti

Sume suplimentare pentru lucrari la trei sosele de centura din judet, negociate de presedintele ALDE Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, cel care a facut zilele acestea si un apel catre colegii deputati din zona Moldovei sa stranga randurile pentru a obtine banii necesari investitiilor in infrastructura din zona. Baisanu a declarat ca ca a participat in cursul zilei de miercuri la negocieri cu parteneri din PSD si cu reprezentanti ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere si ca s-a cazut de acord pentru alocarea de sume suplimentare pentru judetul Suceava. 'Am explicat, cu argumente, ca e nevoie ca la soseaua de centura sa fie alocata intreaga suma contractata de 61,2 milioane de lei pentru ca lucrarea trebuie sa fie finalizata pana in luna iunie si o eventuala rectificare bugetara poate fi facuta abia dupa luna iulie', a explicat liderul ALDE. Acesta a precizat ca pentru soseaua de ocolire a Sucevei va fi alocata de la buget intreaga suma necesara finalizarii, si nu doar 47 de milioane de lei cat era suma din proiectul de buget, pentru soseaua de centura a municipiului Radauti se vor aloca 35,3 milioane de lei, din totalul de 189 de milioane de lei, tinand cont ca investitia urmeaza sa se finalizeze in 2020, si au fost solicitate si obtinute fonduri inclusiv pentru centura de ocolire a municipiului Falticeni.