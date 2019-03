Alexandru Baisanu a reusit infiintarea unei comisii care sa verifice activitatea TAROM. Din 2007 compania nu mai are profit si au fost vandute avioane in conditii suspecte VIDEO

Inca o initiativa a deputatului ALDE de Suceava Stefan Alexandu Baisanu, cel mai activ parlamentar sucevean, a fost pusa in practica. In calitatea sa de vicepresedinte al Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, Alexandru Baisanu a reusit sa obtina infiintarea unei comisii de anchete care sa verifice activitatea companiei Tarom. Baisanu a declarat ca an de an castigurile companiei se micsoreaza, din 2007 aceasta neavand profit, in timp ce cheltuielile cresc. Mai mult, cel putin doua avioane au fost vandute la niste preturi care ridica o serie de semne de intrebare si din aceste motive a considerat ca trebuie sa fie facute niste verificari.'Am observat ca an de an Tarom se afla in prapastie, an de an castigurile se micsoreaza, cheltuielile cresc. Am observat ca o serie de avioane, cel putin doua, au fost vandute la niste preturi care ridica semne de intrebare si trebuiesc elucidate. Am observat ca am pierdut linii pe care le aveam si acum nu le mai avem. Din 2007 si pana astazi in 2019 Tarom nu a mai avut profit. Asta inseamna ca sta pe banii contribuabilului, ca banii ajung din alta parte la Tarom. Cred ca lucrul acesta trebuie sa ia sfarsit. Trebuie sa aducem Tarom pe profit, sa-l dam pe mana unor oameni care stiu cu adevarat sa gestioneze o astfel de activitate, iar Tarom sa devina o companie competitiva la nivel mondial', a explicat Alexandru Baisanu. Acesta propune si verificarea cadrului legislativ in care functioneaza compania TAROM dar si audierea tuturor ministrilor Transporturilor de pana acum ca si pe cei care au condus compania.